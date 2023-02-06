Операторы и техперсонал тв каналов не будут зарегистрированы в медиа-реестре – Ахмед Исмайлов

БАКУ /Trend/ - Операторы и технический персонал телеканалов не будут зарегистрированы в медиа-реестре.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на заседании Совета печати исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов.

Он сказал, что регистрация этих лиц в качестве журналистов является неверной.

"В законе написано, что представитель медиа - это одно, а журналист - другое. Например, те, кто работает оператором на телевидении, могут быть представителями медиа, но они не являются журналистами. Они участвуют в создании сюжета, но не являются журналистом. Поэтому эти лица не будут зарегистрированы в качестве журналистов", - сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)