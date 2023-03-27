Клинический медцентр об обращениях в отделение токсикологии в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни (20-26 марта) в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра при Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) с подозрением на отравление обратился 121 человек, 2 человека погибли.

Как сообщили в понедельник Trend в Центре, 88 человек из обратившихся получили первую помощь и были выписаны домой, 33 человека - помещены в токсикологическое отделение Центра.

Из 33 госпитализированных - 23 женщины и 10 мужчин. Из них пять человек обратились с диагнозом отравление угарным газом, 15 - отравление препаратами, восемь - отравление уксусной кислотой, трое – с диагнозом ботулизм, у двоих пострадавших зафиксирована аллергия.

Несмотря на усилия врачей, двух женщин спасти не удалось (отравление уксусной кислотой).

(Перевод: Фидан Мустафаева)