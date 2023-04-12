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Агентство Азербайджана по разминированию о разрыве мины в Лачине

Общество Материалы 12 апреля 2023 15:21 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию о разрыве мины в Лачине

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию распространило информацию о разрыве мины в Лачине.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, 12 апреля на неразминированной территории в Лачинском районе произошел разрыв мины.

В результате инцидента, произошедшего в результате перехода на неразминированную территорию во время выпаса скота, пострадал мирный житель.

Отметим, что, как сообщалось ранее, сегодня в селе Сус Лачинского района на противопехотной мине подорвался 1 человек. Рамиль Азизов, 2001 года рождения, получил травму ноги. Он был доставлен в больницу сотрудниками полиции, несущими службу в этом районе.

По факту проводится расследование.

ANAMA Laçında mina partlayışı ilə bağlı məlumat yayıb

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