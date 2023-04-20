В Баку прошла конференция на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и измышления армянства, или Реалии Зангезура – исконно азербайджано-тюркских земель" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 апреля при организации Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана прошла конференция на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и измышления армянства, или Реалии Зангезура – исконно азербайджано-тюркских земель", организованная в рамках "Года Гейдара Алиева" по случаю Всемирного дня книг и авторского права.

Как сообщает Trend, в конференции приняли участие представители государственных органов, депутаты, сотрудники научных и образовательных учреждений, специалисты в этой области и другие лица.

Открывая мероприятие вступительным словом, председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Кямран Иманов сказал, что Всемирный день книг и авторского права был учрежден в 1995 году на 28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, специализированного учреждения ООН по вопросам науки, образования и культуры, в Париже и торжественно отмечается во всем мире 23 апреля каждого года.

Он отметил, что этот день является символической датой в мировой литературе. 23 апреля - дата смерти таких выдающихся писателей, как Мигель Сервантес, Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега. Учреждением этого дня ЮНЕСКО продвигает книги и авторское право, выступает за творчество, культурное разнообразие, помогает продвигать книжное дело и чтение, отдает дань уважения книгам и авторам во всем мире и поощряет доступ к книгам для всех.

"Несмотря на развитие современных информационных технологий, книги по-прежнему остаются источником знаний. Решение о праздновании Всемирного дня книг и авторского права является наглядным примером высокой оценки, придаваемой международным сообществом книгам, авторам, авторскому праву. В течение короткого времени после принятия ЮНЕСКО этого решения большинство стран мира поддержало эту инициативу, начав ежегодно проводить различные мероприятия в связи с этим. Азербайджан также был в числе первых, кто присоединился к этой инициативе. 23 апреля - Всемирный день книг и авторского права с 1997 года отмечается и в нашей стране. Ежегодно Агентство интеллектуальной собственности организует национальные и международные конференции, встречи с авторами и правообладателями, книжные выставки с целью привития уважения к авторскому праву. На этих выставках представляются работы выдающихся авторов, а также различные издания агентства", - сказал Кямран Иманов.

Он отметил, что в последние годы традиционно в нашей стране проводятся конференции, посвященные Всемирному дню книг и авторского права, серия мероприятий под названием "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские измышления". На этих мероприятиях, в которых принимают участие видные деятели науки, специалисты, на основе древних текстов, исторических источников и фактов разоблачаются армянские фальсификации. Разоблачение армянских фальсификаций и плагиата всегда остается приоритетным направлением деятельности агентства. Регулярно принимаются меры против случаев постоянной кражи, присвоения армянами авторских произведений, принадлежащих азербайджанскому народу, традиционных культурных (фольклорных) образцов, традиционных знаний и других образцов нематериального культурного наследия. Кямран Иманов добавил, что 20 апреля при организации Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана проводится конференция на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают фальсификации и измышления армянства, или Реалии Зангезура – исконно азербайджано-тюркских земель", организованная в рамках "Года Гейдара Алиева" по случаю Всемирного дня книг и авторского права. Основной целью мероприятия является разоблачение постоянно продолжающегося, растущего из года в год феномена агрессивной армянской фальсификации и армянской мифологии, которые, с использованием научно-технических достижений современного периода, в настоящее время приобретают все больший размах, покушаясь на землю, культурное наследие и историю соседних народов, и в первую очередь азербайджанского народа.

По словам председателя правления Агентства, среди работ, связанных с разоблачением армянских фальсификаций и измышлений, следует отметить следующие книги, выпущенные на разных языках: "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления или О хозяевах культурных ценностей на освобожденных от оккупации территориях", "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления или Попытки построения хай-армянской древности путем присвоения политической истории, исторической географии и культуры других народов", "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и измышления или об исконных насельниках территории «Armeniya»", "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации или Попытки армян доказать автохтонность на Кавказе", "Кавказская Албания, ее насельники и культурные ценности на освобожденных от оккупации территориях", "Хайи-армяне, стремясь утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют ревизией текста Священного Писания и Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к нынешним армянам и присвоен ими".

Kямран Иманов подчеркнул, что основное направление деятельности Агентства интеллектуальной собственности направлено на реализацию инновационной политики страны. Деятельность Агентства интеллектуальной собственности, созданного в рамках институциональных реформ, вытекающих из дальновидной политики главы государства, охватывает как области авторского права и смежных прав, так и промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки). Как юридическое лицо публичного права, выполняющее государственно-административные функции, Агентство построило свою деятельность за счет управления оптимальными методами с учетом, наряду с бюджетными средствами, также средств, полученных в связи со сферой деятельности и транзакционных издержек. В то же время агентство координирует деятельность действующих при нем Центра экспертизы патентов и товарных знаков, Центра обеспечения прав интеллектуальной собственности, Центра коммерциализации и трансфера технологий и Республиканской научно-технической библиотеки, добавил он.