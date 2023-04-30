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Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 30 апреля 2023 17:16 (UTC +04:00)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - Известная турецкая актриса Неслихан Атагюль, находящаяся с визитом в Баку, поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как передает Trend, Атагюль посетила несколько ивентов в рамках спортивного мероприятия, в том числе саму гонку, где болела за участников Гран-при.

Также турецкая актриса сделала ряд фотографий в азербайджанской столице. Вместе с нею в Баку также находится Кадир Догулу - актер и модель.

Представляем вниманию читателей эти кадры.

Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
Известная турецкая актриса поделилась кадрами с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"(ФОТО/ВИДЕО)
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