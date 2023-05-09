БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике примет участие в чемпионате Африки.

Об этом сообщили во вторник Trend в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана.

С 11 по 18 мая в Тунисе пройдет 33-й чемпионат Африки по тяжелой атлетике. В соревновании примут участие члены сборной Азербайджана Назиля Исмаилова (45 кг), Иса Рустамов (67 кг) и Омар Джавадов (73 кг).

Причиной выступления сборной Азербайджана в этом чемпионате стало то, что в апреле этого года она не смогла принять участие в чемпионате Европы, проходившем в Ереване, из-за провокации армян. Соревнования, которые пройдут в Тунисе, так же носят лицензионный характер на Олимпийские игры 2024 года в Париже, в связи с чем Международная федерация тяжелой атлетики предложила азербайджанской команде попробовать свои силы на этом турнире в качестве альтернативной возможности. Федерация тяжелой атлетики Азербайджана приняла это предложение. Лицензионные баллы наших спортсменов будут учтены в общей олимпийской системе классификации в соответствии с их результатами.