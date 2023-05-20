ГЭЦ Азербайджана о вступительном экзамене в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня 2 человека были удалены с экзамена в высшие учебные заведения по III группе специальностей в связи с обнаружением у них мобильных телефонов, использование которых не разрешено на экзамене.

Об этом сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Было отмечено, что их результаты будут аннулированы, и они не будут допущены к летним вступительным экзаменам. 1 контролер также был отстранен от экзамена за нарушение порядка его проведения.

"Данные нарушения были запротоколированны", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе состоялись экзамены в вузы по III группе специальностей.