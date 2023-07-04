Ротации в P&G в Турции и Азербайджане

Дегер Куртасланоглу, в настоящее время старший директор – региональный менеджер по странам P&G Кавказа и Центральной Азии, назначен вице-президентом по коммерческим операциям P&G Турции, Кавказа и Центральной Азии. В то же время Иракли Габриадзе, руководивший департаментом по развитию бизнеса P&G Кавказа и Центральной Азии, получил назначение на должность старшего директора – регионального менеджера P&G Кавказа и Центральной Азии.

Два важных назначения на высокие посты провела компания Procter & Gamble (P&G) – один из крупнейших в мире по производству потребительских товаров, которая вот уже 36 лет работает в Турции и 25 лет в Азербайджане, предлагая все эти годы своим покупателям продукцию от 15 ведущих брендов, таких как Fairy, Ariel, Pampers, Gillette, Oral-B, Head & Shoulders, Pantene, Safeguard, Old Spice и Always.

Получив степень бакалавра делового администрирования в Ближневосточном техническом университете, Дегер Куртасланоглу начал свою карьеру в P&G в Турции в 2000 году в качестве регионального менеджера. В дальнейшем он занимал самые разные посты, в частности, такие, как менеджер группы по трейд-маркетингу, менеджер группы по работе с национальными клиентами P&G в Турции, директор P&G в Турции по работе с национальными и прямыми поставками, директор по дистрибьюторским операциям P&G в Турции и на Северном Кипре.

Иракли Габриадзе начал свою карьеру в 2005 году с позиции регионального менеджера P&G в Азербайджане. За минувшие годы он занимал такие должности, как менеджер по работе с дистрибьюторами на Кавказе, менеджер по корпоративному трейд-маркетингу на Кавказе, менеджер по стратегии и планированию рынка на Кавказе, менеджер по стратегии и планированию рынка на Ближнем Востоке и в Африке, руководитель отдела устойчивого развития P&G в Японии и другие. Иракли является выпускником FLEX (2001 г.) и бакалавром в области международного бизнеса Кавказской школы бизнеса. С июня 2022 года он занимал пост директора P&G по развитию бизнеса в P&G Кавказа и Центральной Азии.