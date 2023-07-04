Внедрение электронного рецепта вызовет некоторые трудности - Рашад Махмудов

БАКУ /Trend/ - Предлагаемая поправка к закону "О лекарственных средствах", устанавливающая жесткие требования касательно электронных рецептов, может привести к определенным проблемам в будущем.

Об этом заявил член комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению, депутат Рашад Махмудов, сообщает во вторник Trend.

Махмудов подчеркнул, что хотя электронный рецепт соответствует требованиям времени, учитывая реалии, наряду с внедрением электронной формы документа, следует оставить и бумажную.

"В Турции 80-85% лекарств оплачивается государством, то есть страховой компанией. По этой причине применение электронных рецептов для предотвращения злоупотреблений заслуживает похвалы. Но в виду отсутствия у нас подобного механизма, а также полной системы интеграции между больницами страны, внедрение электронного рецепта вызовет некоторые трудности", - добавил он.