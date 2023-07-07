В Шуше строится еще одно водохранилище

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручениями главы азербайджанского государства интенсивными темпами продолжаются работы по реконструкции систем питьевого водоснабжения города Шуша. По информации Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в рамках первого этапа проекта строятся новые водохранилища с целью устойчивого обеспечения города Шуша питьевой водой.

Как сообщает в пятницу Trend, пользу в результате реализации проекта реконструкции системы водоснабжения, канализации и ливневых вод города Шуша, осуществляемого Агентством государственных водных ресурсов Азербайджана, получат 25 тысяч человек с учетом перспективного развития.

Согласно проекту, потребность города в питьевой воде будет удовлетворяться за счет существующих источников Кичик Кирс, Зарыслы и водохранилища Зарыслычай, введенного в эксплуатацию в 2022 году. Для сбора и оптимального распределения воды из этих источников, а также обеспечения устойчивости водоснабжения города спроектировано строительство трех водохранилищ общим объемом 6 тысяч кубометров.

Основные работы по строительству первого водохранилища уже завершены, в настоящее время ведутся изоляционные работы и продолжается строительство вспомогательных зданий. В целом строительство водохранилища планируется завершить к концу текущего года.

Отметим, что после освобождения от армянской оккупации города Шуша за короткое время были восстановлены поврежденные участки магистральных водопроводов Кичик Кирс-Шуша и Зарыслы-Шуша, 25 ноября 2020 года была обеспечена подача воды в город из источника Кичик Кирс, а 20 декабря - из источника Зарыслы, проведены работы по регулированию внутригородской сети.