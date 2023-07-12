В отношении объектов, функционирующих в Азербайджане без регистрации и утверждения, будут приняты серьезные меры

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие 2023 года в Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) поступило 4 тысячи 214 заявок от местных пищевых объектов для регистрации. На основании этих заявлений 3 тысячи 905 пищевых объектов были зарегистрированы и включены в реестр безопасности пищевых продуктов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

Тахмазли отметил, что в соответствии с новым законом был разработан порядок регистрации и утверждения пищевых и кормовых объектов. После утверждения правила зарегистрированные на данный момент объекты, относящиеся к продукции высокого риска, будут повторно оценены для утверждения в соответствии с новым законом. Будут приняты серьезные меры в отношении объектов, действующих без регистрации и утверждения.

В то же время председатель АПБА сказал, что всем странам-членам ООН была предоставлена официальная информация относительно нового требования об утверждении объектов, расположенных за рубежом.

"За прошедший период поступили заявки от 495 производителей из 22 стран. С 125 предприятиями из 10 стран начато выполнение официальных процедур. Проведена оценка 77 предприятий из 7 стран, включая Россию, Белоруссию, Иран, Китай, Украину, Грузию, Болгарию, на месте или в онлайн-формате. В ходе оценки было одобрено 29 предприятий, 16 предприятий получили условное одобрение с требованием устранения выявленных недостатков, 1 иранскому предприятию было отказано в одобрении", - подчеркнул он.

Отметим, что на интернет-странице АПБА можно ознакомиться с информацией об утвержденных и условно утвержденных предприятиях на 3 языках.

Уже приостановлен импорт продукции из Китая и Грузии, объекты которых не подтверждены, а в Индию, Россию, Белоруссию и Украину направлены официальные письма о приостановке импорта в ближайшие месяцы.