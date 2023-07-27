Мария Стадник завоевала золотую медаль на турнире в Польше

БАКУ /Trend/ - В столице Польши Варшаве продолжается турнир по борьбе Poland Open.

Как передает Trend, во второй день турнира выступила одна представительница Азербайджана.

Так, Мария Стадник (50 кг) дошла до финала победив представительницу Канады Кети Дутчак, полячку Аманду Томчик и еще одну представительницу Канады Мэдисон Паркс. В финале представительница Азербайджана оказалась сильнее полячки Анны Лукасяк (7:0) и завоевала золотую медаль турнира.

Отметим, что завтра на турнире выступят другие представительницы Азербайджана Жаля Алиева и Элис Манолова.