Кубок мира по шахматам в Баку: результаты первой партии полуфинала и финала среди мужчин и женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На Кубке мира по шахматам в Баку 19 августа завершились первые партии полуфинала в мужской секции, финала и матча за третье место в женской секции, сообщает в субботу Trend.

В полуфинале соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова является Магнус Карлсен (Норвегия). Первую партию Абасов проиграл сопернику, он играл черными фигурами. Вторая партия состоится 20 августа.

Результаты первой партии полуфинала Кубка мира среди мужчин:

Магнус Карлсен (Норвегия) - Ниджат Абасов (Азербайджан) - 1-0;

Фабиано Каруана (США) - Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - 0,5-0,5.

Результаты первой партии финала Кубка мира среди женщин:

Александра Горячкина (ФИДЕ) - Нургюль Салимова (Болгария) - 0,5-0,5.

Результаты первой партии матча за третье место среди женщин:

Анна Музычук (Украина) - Тань Чжунъи (Китай) -1-0.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Турнир продолжится до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам проходит в Marriott Boulevard в Баку.