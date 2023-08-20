БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграет матч за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку, сообщает в воскресенье Trend.

Вторую партию полуфинала в мужской секции на Кубке мира по шахматам в Баку азербайджанский шахматист Ниджат Абасов сыграл с соперником Магнусом Карлсеном (Норвегия) вничью. Первую партию Абасов проиграл. Общий счет матча Магнус Карлсен - Ниджат Абасов – 1,5-0,5 в пользу норвежского шахматиста.

Теперь Ниджату Абасову предстоит матч за третье место на Кубке мира по шахматам в Баку, первая партия которого состоится 22 августа. Соперником азербайджанского шахматиста станет победитель пары Рамешбабу Прагнанандха (Индия) - Фабиано Каруана (США).

Напомним, что в стартовом списке Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской. В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводится уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслируются на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках. Соревнования продолжатся до 25 августа. Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долл. США.