В Баку состоялась торжественная церемония закрытия Кубка мира по шахматам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась торжественная церемония закрытия Кубка мира по шахматам в Баку и награждение победителя и призеров турнира в мужской секции, сообщает в четверг Trend.

Вначале мероприятия прозвучали Государственный гимн Азербайджана и официальный гимн Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Далее был продемонстрирован видеоролик, посвященный прошедшему в Баку Кубку мира по шахматам.

В своем выступлении на церемонии министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов отметил, что Кубок мира по шахматам в Баку был проведен на высоком уровне.

"С большой гордостью мы сегодня закрываем Кубок мира по шахматам в Баку, который был организован на высоком уровне. Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов порадовал всех своим результатом на турнире", - сказал он.

Фарид Гайыбов выразил признательность всем участникам Кубка мира по шахматам, и поздравил победителя и призеров турнира.

Министр молодежи и спорта Азербайджана также поблагодарил руководство Международной шахматной федерации (ФИДЕ) за доверие в проведении турнира в Азербайджане.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов подчеркнул, что чувствует гордость и радость от проведения этого турнира.

"Кубок мира по шахматам в Баку останется в памяти участников и болельщиков незабываемыми шахматными партиями, и будет вызывать чувства ностальгии. Турнир был в центре внимания шахматной общественности, привлек внимание рекордного числа зрителей, и стал настоящим праздником шахмат", - сказал Махир Мамедов.

Президент Федерации шахмат Азербайджана, выразил признательность президенту ФИДЕ за доверие в проведении турнира, и благодарность министерству молодежи и спорта Азербайджана за поддержку. Он выразил надежду, что это сотрудничество продолжится и в будущем.

Махир Мамедов поздравил Магнуса Карлсена с победой, и пожелал ему дальнейших успехов.

Говоря об участие в турнире азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова, Махир Мамедов отметил, что он стал первым в истории, кто принял участие во всех восьми раундах Кубка мира по шахматам.

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, отметил высокий уровень организации Кубка мира по шахматам в Баку.

"Выражаю признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за предоставленную возможность провести Кубок мира по шахматам в Баку. Проведение турнира в Азербайджане несомненно внесет вклад в развитие шахмат в стране, и успех Ниджата Абасова тому подтверждение. Для всех участников и зрителей Кубка мира воспоминания о нем останутся в памяти надолго, и будут дарить приятные эмоции", - подчеркнул Дворкович.

Затем состоялось награждение победителя и призеров Кубка мира по шахматам среди мужчин.

Золотая медаль и кубок турнира были вручены Магнусу Карлсену (Норвегия), серебряной медалью награжден Рамешбабу Прагнанандха (Индия), бронзовая медаль была вручена Фабиано Каруана (США). Отметим, что четвертое место на Кубке мира по шахматам занял Ниджат Абасов.

Затем прозвучал Государственный гимн Норвегии.

Напомним, что в стартовый список Кубка мира по шахматам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Баку вошли 206 шахматистов в открытой секции и 103 - в женской.

В Азербайджане Кубок мира по шахматам проводился уже во второй раз. Впервые на турнир претендентов и турнир претенденток 2024 года попадут по три лучших игрока как из открытой, так и из женской секций Кубка мира.

Игры Кубка мира ФИДЕ-2023 транслировались на официальном сайте соревнований на азербайджанском и английском языках.

Призовой фонд Кубка установлен в размере 2,5 млн долларов США.

Кубок мира по шахматам среди женщин в Баку завершился 21 августа, его выиграла Александра Горячкина (ФИДЕ), второе место заняла Нургюль Салимова (Болгария), третье - Анна Музычук (Украина).

Кубок мира по шахматам среди мужчин завершился 24 августа, его выиграл Магнус Карлсен (Норвегия), второе место занял Рамешбабу Прагнанандха (Индия), третье - Фабиано Каруана (США).

Кубок мира по шахматам проходил в Marriott Boulevard в Баку.