Еще одна низкобюджетная авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

БАКУ/Trend/- По инициативе министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана в этом году к ряду иностранных авиакомпаний, осуществляющих полеты в Международный аэропорт Гейдар Алиев, добавились такие малобюджетные перевозчики, как "WizzAir Malta", "Flyadeal" и "Air Cairo".

Как сообщает в среду Trend, в результате работы, проводимой Госагентством гражданской авиации в этом направлении, количество соответствующих иностранных лоукостеров будет увеличено до 16, а их ряды пополнятся авиаперевозчиком "Georgia Wings".

Таким образом, в популярных направлениях, по которым выполняются рейсы из Баку, не останется маршрута, обслуживаемого только одной авиакомпанией.

Первый рейс грузинской авиакомпании по маршруту Тбилиси-Баку состоится 6 сентября. Авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы 3 раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) по маршруту Тбилиси-Баку-Тбилиси на самолете ATR72-500, рассчитанным на 72 пассажира.

Отметим, что в ближайшее время полеты в Баку также начнут осуществлять авиакомпании "IndiGo" (Индия), "Aegean Airlines" (Греция) и "Air Arabia Abu-Dhabi" (ОАЭ), что свидетельствует об открытии новых перспектив бюджетных путешествий и активном ведении работ по превращению страны в еще более доступное и привлекательное туристическое направление.