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Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)

Общество Материалы 27 сентября 2023 13:55 (UTC +04:00)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с Днем памяти 27 сентября не прерывается череда государственных и общественных деятелей, посещающих строящийся Парк Победы, передает в среду Trend.

Представляем вниманию читателей эти кадры.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Фото: Заур Мустафаев

Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)
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