Государственные и общественные деятели Азербайджана продолжают посещать Парк Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с Днем памяти 27 сентября не прерывается череда государственных и общественных деятелей, посещающих строящийся Парк Победы, передает в среду Trend.

Представляем вниманию читателей эти кадры.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, в Азербайджане 27 сентября ежегодно отмечается День памяти в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне, отдавшим свои жизни за территориальную целостность Азербайджана.

Фото: Заур Мустафаев