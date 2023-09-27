Скоро к процессу "Большого возвращения" присоединятся и азербайджанские вынужденные переселенцы из Ханкенди – госкомитет (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 сентября председатель Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с группой вынужденных переселенцев из города Ханкенди.

Как сообщили в среду Trend в комитете, на встрече было отмечено, что в результате 44-дневной Отечественной войны три года назад Карабах и Восточный Зангезур были освобождены от армянской оккупации. Остававшиеся на этих территориях незаконные армянские вооруженные формирования были ликвидированы в результате антитеррористических мероприятий, осуществленных ВС Азербайджана в течение одного дня.

На встрече было подчеркнуто, что сегодня ведется целенаправленная работа в направлении восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, скорейшей реализации мероприятий программы «Большого возвращения», постепенно возвращаются на родину вынужденные переселенцы, и недалек тот день, когда к этому процессу присоединятся и вынужденные переселенцы из Ханкенди.

Председатель Государственного комитета проинформировал участников встречи о мерах, проводимых в связи с подготовкой вынужденных переселенцев к возвращению, ходе процесса переселения, рассказал о предстоящих задачах по организации возвращения азербайджанского населения в город Ханкенди, довел до внимания поручения главы государства в связи с этим.

Участники встречи выразили благодарность главе государства и ВС страны в связи с восстановлением государственного суверенитета Азербайджана на всех территориях, освобожденных от оккупации, а также выразили почтение светлой памяти шехидов, пожелали выздоровления ветеранам.

Во встрече приняли участие представители общин вынужденных переселенцев из Ханкенди, представители интеллигенции, общественные активисты, а также члены Общественного совета при Государственном комитете, которые высказали свои мнения и предложения по вопросам подготовки к возвращению.