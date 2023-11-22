В Азербайджане пакет социальных реформ охватил более 4 миллионов человек - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В сфере труда и занятости Азербайджана была проделана большая работа. Всего за четыре года пакет социальных реформ охватил более 4 миллионов человек. Эти реформы будут продолжаться и в ближайшие годы.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на церемонии открытия Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Баку.

С.Бабаев подчеркнул, что Центр труда ОИС в Баку располагается в Центре DOST.

"Каждая страна может присоединиться к этому центру. Уже 10 стран подписали его устав. Ожидается, что завтра его подпишут еще три страны. Создание данного центра внесет большой вклад в тесное сотрудничество исламских стран в сфере труда", - добавил министр.

Отметим, что в Баку проходит церемония открытия Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС).

В апреле 2013 года, принимая руководителей делегаций, участвовавших во II Конференции министров труда стран-членов ОИС в Баку, Президент Ильхам Алиев выступил с инициативой создания Центра труда ОИС со штаб-квартирой в городе Баку.

Данная инициатива была единогласно поддержана странами-членами ОИС.

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