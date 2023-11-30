В ОАЭ стартовала 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 30 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) состоялось открытие 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28). Конференция официально приступила к работе.

Как передает в четверг Trend, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева сообщила, что на открытии мероприятия выступили президент COP28, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед аль-Джабер, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата Саймон Стил, председатель межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа и другие лица.

Основными темами конференции, которая продлится до 12 декабря, являются переход к чистой энергии, климатическое финансирование, природные решения (nature-based solutions) и социальная инклюзивность.

Также в рамках конференции предусматривается обсуждение других тем и принятие решений по вопросам смягчения последствий изменения климата, устойчивости и адаптации к климатическим рискам.

В конференции также принимает участие делегация из Азербайджана.

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