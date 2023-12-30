В Азербайджане ряду лиц будет оказываться бесплатная юридическая помощь

БАКУ /Trend/ - Ребенку, ставшему жертвой сексуального насилия, а также лицу, пострадавшему от домашнего насилия, будет оказана бесплатная юридическая помощь.

Как сообщает в субботу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджанской Республики, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, орган, осуществляющий уголовный процесс, должен обеспечить участие адвоката в уголовном процессе для оказания бесплатной юридической помощи ребенку, ставшему жертвой сексуальной эксплуатации или сексуального насилия, или лицу, ставшему жертвой домашнего насилия, если пострадавшие этого требуют.

Также, согласно проекту, потерпевший будет иметь право на бесплатную юридическую помощь по уголовному делу о домашнем насилии в случаях и порядке, предусмотренных кодексом. Юридическая помощь лицам, пострадавшим от домашнего насилия, будет выплачиваться за счет государства в порядке, предусмотренном кодексом. При оказании бесплатной юридической помощи лицу, пострадавшему от домашнего насилия, сумма гонорара, подлежащего уплате адвокату, будет включена в судебные издержки.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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