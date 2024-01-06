В праздничные дни в Азербайджане отравились 56 человек

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни (31 декабря 2023 года - 05 января 2024 года) в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра в Баку поступило 56 обращений с подозрением на отравление.

Об этом в субботу Trend сообщили в пресс-службе Клинического медицинского центра.

Согласно информации, 37 обратившихся отравились алкоголем, 11 - лекарствами, 4 - уксусной кислотой, двое - угарным газом, один - от ботулизма и один - от пестицидов.

Пациентам были предоставлены все необходимые медицинские услуги. Несмотря на усилия врачей, от отравления пестицидами умерла одна женщина.

В настоящее время в центре продолжается лечение 15 человек. Другие лица были выписаны домой для амбулаторного лечения.

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