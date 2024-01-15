В Азербайджане восстановлен сниженный из-за непогоды скоростной режим движения ж/д транспорта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане восстановлен сниженный в целях обеспечения безопасности движения скоростной режим пассажирских и грузовых поездов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

"Просим пассажиров в зимнее время быть осторожными при передвижении по платформам и использовать соответствующие переходы при пересечении железнодорожных путей", - говорится в сообщении АЖД.

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