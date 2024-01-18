TƏBİB прокомментировал состояние здоровья пострадавших при пожаре в общежитии в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Три человека (двое мужчин и одна женщина), госпитализированных в больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре в связи с начавшимся 17 января 2024 года пожаром в общежитии Сумгайытского государственного технического колледжа, были выписаны на амбулаторное лечение.

Об этом в четверг в ответ на запрос Trend сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

Отметим, что пожар произошел в здании общежития, расположенного в 22-м квартале города Сумгайыт.

Напомним, что 17 января 2024 года около 22:50 к месту пожара, вспыхнувшего в общежитии Сумгайытского государственного технического колледжа, немедленно были привлечены три бригады станции скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра.

Сообщается, что один из пострадавших - мужчина (1954 года рождения) госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с диагнозом токсическое действие других газов.

"Мужчине 1981 года рождения и женщине 1961 года рождения оказана помощь на месте с диагнозом токсическое действие других газов. Их состояние удовлетворительное.

На месте происшествия поступило обращение от двух женщин с диагнозом острая реакция на стресс.

В настоящее время на месте инцидента находятся бригады скорой помощи", - говорится в сообщении.

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