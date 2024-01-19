Аудиовизуальный совет Азербайджана аннулировал в прошлом году лицензии 9 юрлиц

БАКУ /Trend/ - Аудиовизуальный совет Азербайджана в прошлом году аннулировал лицензии 9 юридических лиц.

Об этом говорится в отчете Совета, сообщает Trend.

Было отмечено, что Аудиовизуальный совет аннулирования лицензии субъектов аудиовизуальных медиа, не являющихся действующими, а также не идентифицированных как действующие. В течение года соответствующими решениями Аудиовизуального совета были аннулированы лицензии, выданные ООО "Caspium Group" на деятельность, обеспечивающую осуществление вещания иностранных телерадиоканалов через спутник с кодированными устройствами, компаний "Media Art", ООО "Metronet", ООО "Albax TV", ООО "Şam", ООО "Real Telecom", ООО "RA Technologies" на кабельное сетевое вещание с количеством абонентов до 5000, а также лицензий ООО "Izone" и ООО "Startelecom" на обеспечение деятельности оператора универсальной платформы.

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