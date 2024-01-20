В Баку и на Абшероне будет запущено телевещание стандарта DVB-T2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове будет запущено телевизионное вещание стандарта DVB-T2.

Об этом говорится в отчете Аудиовизуального совета Азербайджана, сообщает Trend.

"На территории города Баку и Абшеронского полуострова, а также во всех регионах нашей страны проведены обсуждения на различных уровнях для перехода от наземного вещания стандарта DVB-T к более качественному телевизионному вещанию стандарта DVB-T2, изучен уровень готовности абонентов к этому переходу, нами подготовлена соответствующая справка. В результате совместно с Производственным объединением "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" в течение 2024 года на территории города Баку и Абшеронского полуострова, наряду с вещанием стандарта DVB-T в формате SD, было решено осуществлять тестовое вещание стандарта DVB-T2 в формате HD", - говорится в отчете.

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