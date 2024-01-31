БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден порядок формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств.
Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Данное решение вступает в силу с 1 февраля 2024 года. Решение регулирует вопросы, связанные с формированием и использованием средств "Фонда утилизации транспортных средств". Управление средствами фонда осуществляется открытым акционерным обществом "Təmiz Şəhər". Средства фонда формируются за счет следующих независимых источников поступлений:
- плата за утилизацию;
- кредиты и гранты;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- ассигнования международных организаций и других доноров;
- иные источники, не запрещенные законом.
Уплату указанных в настоящем порядке сборов за утилизацию в Фонд в соответствии с направлениями деятельности обеспечивают таможенные органы и органы, указанные в пункте 1.1 "Примерного положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов", утвержденного решением № 40 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 марта 1999 года.
Средства фонда используются по следующим направлениям:
- возмещение продавцам транспортных средств сумм скидок,
применяемых при покупке новопроизведенных отечественных
транспортных средств, с вручением подтверждающего документа о
передаче их на утилизацию;
- оплата единовременных платежей за транспортные средства, переданные на утилизацию;
- оплата средств за организацию и выполнение операторских функций, связанных с распоряжением транспортными средствами.
Переводы по указанному в настоящем порядке направлению осуществляются на основании документов, установленных законом, и с учетом сроков. Часть ежемесячных средств, поступающих в фонд в размере 3 (трех) процентов, зачисляется на расчетный счет оператора до 10 числа каждого последующего месяца по направлению, установленному настоящим Порядком. Средства, зачисляемые на расчетный счет оператора, используются для стимулирования и продвижения мероприятий по утилизации транспортных средств, электронизации услуг, оказываемых оператором, и в других направлениях, не запрещенных законодательством, с отнесением их к его доходам.
Остаток средств на счете фонда на конец года переносится на следующий год и используется по указанным в настоящем Порядке направлениям.
Эффективное использование средств фонда контролируется министерством финансов Азербайджанской Республики. Годовой отчет об использовании средств фонда представляется оператором в министерство финансов Азербайджанской Республики до 31 января следующего года.
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