БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден порядок формирования и использования средств Фонда утилизации транспортных средств.

Как сообщает в среду Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Данное решение вступает в силу с 1 февраля 2024 года. Решение регулирует вопросы, связанные с формированием и использованием средств "Фонда утилизации транспортных средств". Управление средствами фонда осуществляется открытым акционерным обществом "Təmiz Şəhər". Средства фонда формируются за счет следующих независимых источников поступлений:

- плата за утилизацию;

- кредиты и гранты;

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;

- ассигнования международных организаций и других доноров;

- иные источники, не запрещенные законом.

Уплату указанных в настоящем порядке сборов за утилизацию в Фонд в соответствии с направлениями деятельности обеспечивают таможенные органы и органы, указанные в пункте 1.1 "Примерного положения о правилах проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их прицепов", утвержденного решением № 40 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 15 марта 1999 года.

Средства фонда используются по следующим направлениям:

- возмещение продавцам транспортных средств сумм скидок, применяемых при покупке новопроизведенных отечественных транспортных средств, с вручением подтверждающего документа о передаче их на утилизацию;

- оплата единовременных платежей за транспортные средства, переданные на утилизацию;

- оплата средств за организацию и выполнение операторских функций, связанных с распоряжением транспортными средствами.

Переводы по указанному в настоящем порядке направлению осуществляются на основании документов, установленных законом, и с учетом сроков. Часть ежемесячных средств, поступающих в фонд в размере 3 (трех) процентов, зачисляется на расчетный счет оператора до 10 числа каждого последующего месяца по направлению, установленному настоящим Порядком. Средства, зачисляемые на расчетный счет оператора, используются для стимулирования и продвижения мероприятий по утилизации транспортных средств, электронизации услуг, оказываемых оператором, и в других направлениях, не запрещенных законодательством, с отнесением их к его доходам.

Остаток средств на счете фонда на конец года переносится на следующий год и используется по указанным в настоящем Порядке направлениям.

Эффективное использование средств фонда контролируется министерством финансов Азербайджанской Республики. Годовой отчет об использовании средств фонда представляется оператором в министерство финансов Азербайджанской Республики до 31 января следующего года.

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