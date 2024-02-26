Общежитие Карабахского университета будет предоставлено бесплатно всем студентам

БАКУ /Trend/ - Для набравших высокие баллы студентов, которые будут учиться в Карабахском университете, будет применяться стимулирующая стипендия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом во время посещения памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери" заявил журналистам министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр также добавил, что все студенты смогут бесплатно пользоваться общежитием университета.

Отметим, что сегодня со дня геноцида в Ходжалы минует 32 года. Армянские вооруженные формирования в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, напав на город Ходжалы, зверски истребили мирное население. С особой жестокостью были убиты 613 жителей города, в том числе 63 ребенка, 106 женщин. В результате геноцида 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из них. Судьба 197 из 1275 заложников до сих пор неизвестна.

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