Назван объем необходимых средств на проекты систем питьевой воды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время объем незавершенных проектов по системам питьевой воды и канализации в Азербайджане составляет 2,7 миллиарда манатов.

Об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы", сообщает Trend.

Он отметил, что стоимость проектов в этом направлении только по Гяндже составляет 550 миллионов манатов. "Что касается реки Вилешчай, то стоимость второй части проекта в связи с этой рекой - более 600 миллионов манатов. В Баку и на Абшеронском полуострове средства, необходимые для улучшения систем водоснабжения и канализации, составляют 10,5 миллиарда манатов. В Азербайджане протяженность водных каналов - 52 тысячи километров. Более 40 тысяч километров из них - это земляные каналы. Если мы говорим о потере воды, то именно в этих каналах наблюдаются потери 50% воды", - сказал он.

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