ФК "Карабах" принимает в Баку "Байер"

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает в четверг Trend, дойдя до данного этапа, представитель Азербайджана "Карабах" проведет первый матч 1/8 финала в Баку.
Агдамский клуб примет в домашних стенах немецкий "Байер" (Леверкузен). Игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 21:45 по местному времени. На матч назначена бригада арбитров из Франции.
Напомним, что "Байер" и "Карабах" уже встречались в нынешнем розыгрыше Лиги Европы на групповой стадии. В матче в Леверкузене "Байер" победил "Карабах" со счетом 5:1, а в ответной игре в Баку - со счетом 1:0. "Байер" занял в группе первое место, а "Карабах" - второе.
Добавим, что ответный матч между командами состоится 14 марта в Германии.
7 марта
Лига Европы УЕФА
Первая игра 1/8 финала
21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Байер" (Германия)
Судьи: Бенуа Бастьен, Хишам Закрани, Орельен Бертомье (Франция)
Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова
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