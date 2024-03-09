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Cпортсменка из Болгарии завоевала "золото" в опорном прыжке на Кубке мира в Баку

Общество Материалы 9 марта 2024 13:46 (UTC +04:00)
Cпортсменка из Болгарии завоевала "золото" в опорном прыжке на Кубке мира в Баку

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Гимнастка Валентина Георгиева, представляющая Болгарию, с результатом 13.799 балла завоевала "золото" в опорном прыжке на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

Серебряная награда у Чхан Ок Ан из Корейской Народно-Демократической Республики, ее результат составил 13.783 балла. "Бронзу" завоевала Карла Навас, представляющая Панаму, ее результат составил 13.733 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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