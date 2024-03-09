Гимнаст из Китая занял первое место в упражнениях на кольцах на Кубке мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Гимнаст Хао Ю, представляющий Китай, с результатом 14.900 балла занял первое место в упражнениях на кольцах на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку, сообщает в субботу Trend.

На втором месте Цзинъюань Цзоу из Китая, его результат составил 14.866 балла. На третьем месте Самир Айт Саид, представляющий Францию, его выступление судьи оценили на 14.633 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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