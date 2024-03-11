Армяне попытались совершить разведывательные полеты с помощью квадрокоптера

БАКУ /Trend/ - 11 марта в 12:10 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями армии Азербайджана в направлении населенного пункта Эсрик Товузского района.

Об этом в понедельник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих обнаруженный беспилотный летательный аппарат был нейтрализован специальными техническими средствами.

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