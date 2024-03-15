Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо количество получателей ежемесячного пособия по возрасту в Азербайджане

Общество Материалы 15 марта 2024 13:32 (UTC +04:00)
Названо количество получателей ежемесячного пособия по возрасту в Азербайджане

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В феврале 2024 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане превысило 147 тысяч человек.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном фонде социальной защиты населения, 29,1% из них составляли мужчины, а 70,9% - женщины.

Отметим, что в октябре 2023 года количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджанской Республике составило около 142 тысяч человек.

Из них 27% составляли мужчины, а 73% - женщины.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости