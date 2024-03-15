Названо количество получателей ежемесячного пособия по возрасту в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В феврале 2024 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане превысило 147 тысяч человек.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном фонде социальной защиты населения, 29,1% из них составляли мужчины, а 70,9% - женщины.

Отметим, что в октябре 2023 года количество получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджанской Республике составило около 142 тысяч человек.

Из них 27% составляли мужчины, а 73% - женщины.

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