Состоялась церемония награждения победителей 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике в возрастной категории "юниорки"

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось награждение победителей и призеров 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике среди спортсменок в возрастной категории "юниорки" (2009-2010 годов рождения), сообщает в субботу Trend.

Победители и призеры определены по четырем видам – упражнения с лентой, обручем, булавами и мячом.

На высшую ступень пьедестала почета в программе с обручем поднялась София Мамедова, на второй позиции расположилась Сакинаханым Исмаилзаде, третье место заняла Шамс Агагусейнова.

Золотую награду в программе с мячом завоевала Шамс Агагусейнова, серебряная медаль у Илахи Бахадировой, бронзовую награду завоевала София Мамедова.

Первое место в упражнении с булавами заняла Илаха Бахадирова, на втором месте - Говхар Ибрагимова, третью позицию заняла Сакинаханым Исмаилзаде.

Золотую награду за упражнение с лентой завоевала Шамс Агагусейнова, серебряная медаль у Илахи Бахадировой, "бронзы" удостоена Фидан Гурбанлы.

Шамс Агагусейнова, Сакинаханым Исмаилзаде, София Мамедова, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова представляют клуб "Оджаг Спорт", Фидан Гурбанлы является воспитанницей Центра культуры "Зиря".

Награды победителям и призерам вручили замминистра молодежи и спорта Азербайджана Мариана Василева, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евгения Виляева и менеджер AGF Эльмира Лалаева.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 марта проходят соревнования 29-го чемпионата Азербайджана по художественной гимнастике. В соревнованиях принимают участие воспитанницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Олимпийского учебно-спортивного центра "Кюр", Олимпийского спортивного клуба города Гянджа, Центра культуры "Зиря" и Олимпийского спортивного комплекса в Сумгайыте.

29-й чемпионат Азербайджана проходит по трем возрастным категориям - "пре-юниорки" (2011 года рождения), "юниорки" (2009-2010 годов рождения) и "взрослые" (2008 года рождения и старше), среди спортсменок, выступающих в индивидуальной программе. Также в соревнованиях участвуют команды в групповых упражнениях среди "юниорок" (2009-2011 годов рождения).

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