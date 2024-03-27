За игры с Монголией и Болгарией будут вручены призовые - Ариф Асадов (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск программы "İdman Bizdə".

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, гостем программы стал тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов.

Гость оценил выступление национальной сборной в "FİFA Series - 2024" и рассказал о перспективах команды. Он рассказал о вакансии главного тренера сборной и высказал свое мнение о кандидатах. Асадов также коснулся темы выхода сборной Грузии в финальную стадию ЕВРО-2024.

Представляем видеоверсию интервью:

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