Останки 7 человек, найденные в массовом захоронении, будут похоронены в Ходжалы - глава ИВ

БАКУ /Trend/ - Установлены личности 9 человек из 18, чьи останки были найдены в массовом захоронении в Ходжалы.

Об этом сказал журналистам глава Исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов, сообщает Trend.

"Останки семерых из них скоро будут захоронены в Ходжалы. Там уже закладывается Аллея шехидов", - сказал он.

Напомним, что в Ходжалы в массовом захоронении обнаружены останки 18 человек. Из них на сегодня установлены личности 9 человек.

Это:

- жители Ходжалинского района:

1. Алиев Агаали Наиб оглу - 01.06.1933 г.р.

2. Алиева Сурая Бехбуд гызы -01.06.1933 г. р.

3. Махмудов Акиф Сейдулла оглу -01.06.1962 г. р.

4. Салимов Хазар Саявуш оглу - 01.09.1974 г.р.

5. Салимова Тамилла Агамирза гызы - 01.06.1935 г.р.

6. Наджафов Шираслан Мамиш оглу - 1952 г. р.

- жители города Ханкенди

7. Джавадов Али Мушул оглу - 15.06.1954 г.р.

8. Исмаилов Исмаил Бахман оглу – 01.08.1955 г.р.

9. Магеррамова Басира Вели гызы - 01.06.1954 г.р.

Согласно материалам следствия, все указанные лица пропали без вести 26 февраля 1992 года на территории Ходжалинского района.

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