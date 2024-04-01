После анализа документа ООН и ВОЗ о психическом здоровье, в Милли Медждис будут представлены предложения - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - После анализа совместного документа ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о психическом здоровье, предложения будут представлены в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева во время выступления на круглом столе, посвященном теме "Психическое здоровье и права лиц, страдающих психическими заболеваниями в Азербайджане".

"В прошлом году Верховный комиссариат ООН по правам человека совместно со Всемирной организацией здравоохранения представил общественности документ под названием "Психическое здоровье, права человека и законодательство: руководящие принципы и практика". Данный документ был подготовлен с целью совершенствования законодательства и предоставления качественной психиатрической помощи странам мира для проведения реформ в области психиатрии.

Вышеупомянутый документ в настоящее время анализируется нами, и предложения, которые будут считаться необходимыми с точки зрения совершенствования законодательства, будут представлены в Милли Меджлис. Считаю, что и соответствующим государственным органам в этой сфере необходимо внимательно ознакомиться с этим документом",- добавила С.Алиева.

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