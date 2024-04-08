В 30 городах и районах Азербайджана начали работу центры заботы для детей

БАКУ /Trend/ - На основе проектов, реализуемых по заказу Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в 30 городах и районах страны начали функционировать центры заботы, деятельность которых охватит около 900 детей.

Как сообщили Trend в министерстве, данные центры созданы в Гяндже, Мингячевире, Шамкире, Агсу, Агдаше, Астаре, Агдаме, Бейлагане, Барде, Джалилабаде, Гёйгёле, Геранбое, Хачмазе, Гахе, Газахе, Губе, Лянкяране, Масаллы, Нафталане, Исмаиллы, Самухе, Сабирабаде, Сальяне, Шабране, Ширване, Уджаре, Товузе и Загатале.

В центрах заботы осуществляются коррекция, абилитация, реабилитация и оказывается другая помощь для детей, нуждающихся в особом уходе, а также лиц с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет, в том числе оказывается психологическая поддержка. Им также будут предоставляться услуги по обеспечению социальной интеграции, повышению их способности к самообслуживанию.

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