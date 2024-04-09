ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

БАКУ /Trend/ - Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, 9 апреля с 16:00 до 16:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Арпа Кешишкендского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Джахазир Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

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