Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В городе Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы

Общество Материалы 10 апреля 2024 10:05 (UTC +04:00)
В городе Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 9 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 11 автоматов, 4 пистолета, винтовка, 11 боевых гранат, гранатомет, 3 снаряда, 14 воспламенителей, 34 магазина для патронов, 1580 патронов различного калибра, 13 штык-ножей и другие боеприпасы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости