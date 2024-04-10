БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди обнаружены и изъяты боеприпасы.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 9 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 11 автоматов, 4 пистолета, винтовка, 11 боевых гранат, гранатомет, 3 снаряда, 14 воспламенителей, 34 магазина для патронов, 1580 патронов различного калибра, 13 штык-ножей и другие боеприпасы.

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