В Ичеришехер прошла церемония награждения выпускников Mak’TAB

БАКУ/Trend/ - Дипломы выпускникам Mak’TAB (Tarixi Abidələrin Bərpası Məktəbi / Школа реставрации исторических памятников) были вручены на церемонии награждения, организованной Управлением государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Выступившие на мероприятии председатель правления заповедника «Ичеришехер» Шахин Сеидзаде, ректор Университета AДА Хафиз Пашаев, председатель комитета по культуре Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, член Международного совета музеев (ICOM) Эрих Пуммер, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Сабина Гаджиева и председатель Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде рассказали о важности проекта и пожелали выпускникам Mak’TAB успехов в их дальнейшей деятельности, связанной с защитой нашего культурного наследия.

Затем был показан отчетный видеоролик проекта.

На церемонии награждения были продемонстрированы видеообращения к участникам мероприятия генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева и вице-президента Международного совета по cохранению памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО (ICOMOS) Риин Алаталу.

Отметим, что основная цель проекта Mak’TAB, который стартовал с 2022 года, – объединить реставраторов, работающих в государственных и частных учреждениях в сфере реставрации историко-архитектурных памятников, познакомить их с международным опытом, привить современные методы, применяемые ведущими реставраторами мира, и в этом направлении поддерживать приобретение ими дополнительных знаний и навыков.

В общей сложности в 10 образовательных модулях приняли участие 28 представителей из Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Управления государственного заповедника города Шуша, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Гобустанского национального историко-художественного заповедника, Научно-реставрационного центра музейных ценностей и памятных предметов и ООО Bakı Abadlıq Xidməti, а также других учреждений. Немецкий ученый Джордж Гильбертин, член ICOM и руководитель компании Atelier Erich Pummer Эрих Пуммер провели теоретические и практические занятия для участников.

Проект Mak’TAB реализуется по совместной инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Министерства культуры, Министерства науки и образования, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики, Государственного агентства туризма, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, австрийской компании Atelier Erich Pummer.