В Азербайджане по подозрению в совершении преступлений задержаны 33 человека - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было раскрыто 45 преступлений, зарегистрированных на территории страны 10 апреля.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 27 человек, находившихся в розыске (в том числе 11 человек в качестве должников).

"Выявлено 22 факта, связанных с наркотиками, и 7 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 33 человека", - говорится в информации ведомства.

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