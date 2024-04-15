При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)

Сотрудники лидирующего мобильного оператора поделились своими знаниями и опытом с воспитанниками «Детских Деревень SOS Азербайджан»

К очередному этапу проекта «Молодежь может!», нацеленного на повышение уровня знаний и навыков молодых людей, нуждающихся в особой заботе, присоединилось еще 20 участников в возрасте от 15 до 23 лет. В рамках программы специалист департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Гюнай Гулиева провела тренинг по эффективному общению, планированию карьеры, составлению резюме и подготовке к собеседованию. Для платформы Сообщества «YouthLinks» также были сняты обучающие видеоролики, описывающие процессы подготовки к собеседованию и самопрезентации.

В рамках проекта «Молодежь может!» также был организован тренинг «От идеи к бизнесу». На тренинге, проведенном специалистом департамента Корпоративных Коммуникаций Azercell Ирадой Мамедовой, участники программы получили обширную информацию о молодежном предпринимательстве и подготовке бизнес-идей, а также об основных трендах мирового рынока.

Ознакомиться с информацией о сообществе «YouthLinks» вы можете по ссылке: sos-youthlinks.com

Отметим, что проект «Молодежь может!», поддерживаемый компанией Azercell, ориентирован на получение образования, профессиональное развитие и подготовку к трудовой деятельности юных воспитанников «Детских Деревень SOS Азербайджан». Лидирующий мобильный оператор продолжает реализацию проектов, направленных на защиту здоровья и прав, получение качественного образования, а также содействие интеграции в общество молодежи из уязвимых групп, нуждающихся в особой заботе.