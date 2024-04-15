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При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)

Общество Материалы 15 апреля 2024 13:03 (UTC +04:00)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)

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Сотрудники лидирующего мобильного оператора поделились своими знаниями и опытом с воспитанниками «Детских Деревень SOS Азербайджан»

К очередному этапу проекта «Молодежь может!», нацеленного на повышение уровня знаний и навыков молодых людей, нуждающихся в особой заботе, присоединилось еще 20 участников в возрасте от 15 до 23 лет. В рамках программы специалист департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Гюнай Гулиева провела тренинг по эффективному общению, планированию карьеры, составлению резюме и подготовке к собеседованию. Для платформы Сообщества «YouthLinks» также были сняты обучающие видеоролики, описывающие процессы подготовки к собеседованию и самопрезентации.

В рамках проекта «Молодежь может!» также был организован тренинг «От идеи к бизнесу». На тренинге, проведенном специалистом департамента Корпоративных Коммуникаций Azercell Ирадой Мамедовой, участники программы получили обширную информацию о молодежном предпринимательстве и подготовке бизнес-идей, а также об основных трендах мирового рынока.

Ознакомиться с информацией о сообществе «YouthLinks» вы можете по ссылке: sos-youthlinks.com

Отметим, что проект «Молодежь может!», поддерживаемый компанией Azercell, ориентирован на получение образования, профессиональное развитие и подготовку к трудовой деятельности юных воспитанников «Детских Деревень SOS Азербайджан». Лидирующий мобильный оператор продолжает реализацию проектов, направленных на защиту здоровья и прав, получение качественного образования, а также содействие интеграции в общество молодежи из уязвимых групп, нуждающихся в особой заботе.

При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
При поддержке Azercell продолжается реализация проекта «Молодежь может!» (ФОТО)
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