В азербайджанском секторе Каспия могут создать искусственные земельные участки

БАКУ /Trend/ - В азербайджанском секторе Каспийского моря могут быть созданы формы искусственных земельных участков.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в законопроекте "О создании искусственных земельных участков в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера)".

Согласно проекту, искусственный земельный участок может быть создан в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера) на земельном участке, выделенном из земель водного фонда, как отдельного участка, так и примыкающего к прибрежной полосе, острову или другому искусственному земельному участку.

Согласно проекту, под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера), путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

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