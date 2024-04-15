Молодежь, которая выступит на Олимпиаде в Париже, получит большой соревновательный опыт - Земфира Мефтахетдинова (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В эфир вышел очередной выпуск «İdman Bizdə».

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, на этот раз гостьей передачи стала олимпийская чемпионка, вице-президент Национального Олимпийского Комитета и Федерации стрельбы Азербайджана Земфира Мефтахетдинова.

Она прокомментировала получение лицензий, завоеванных на данный момент нашими спортсменами. З.Мефтахетдинова также рассказала о своих ожиданиях от выступления Руслана Лунёва на Олимпиаде "Париж-2024".

Представляем вниманию читателей видеоверсию интервью.

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