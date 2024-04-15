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Будет установлена арендная плата в связи с созданием искусственного земельного участка в азербайджанском секторе Каспия

Общество Материалы 15 апреля 2024 16:27 (UTC +04:00)
Будет установлена арендная плата в связи с созданием искусственного земельного участка в азербайджанском секторе Каспия

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Будет установлена арендная плата в связи с созданием искусственного земельного участка в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в законопроекте "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря".

Согласно проекту, размер арендной платы за земли водного фонда, выделяемые для создания искусственных земельных участков, будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что в данном случае под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

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