Будет установлена арендная плата в связи с созданием искусственного земельного участка в азербайджанском секторе Каспия

БАКУ /Trend/ - Будет установлена арендная плата в связи с созданием искусственного земельного участка в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в законопроекте "О создании искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря".

Согласно проекту, размер арендной платы за земли водного фонда, выделяемые для создания искусственных земельных участков, будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что в данном случае под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

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