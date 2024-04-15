Стало известно о состоянии здоровья азербайджанского борца Гаджи Алиева

БАКУ /Trend/ - Стало известно о состоянии здоровья азербайджанского борца вольного стиля Гаджи Алиева, передает Trend.

Как сказал İdman.biz трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы, выступающий в весовой категории 65 кг, лечение от проблемы, возникшей с глазом, завершено.

«Я просто жду полного выздоровления. Однако до сих пор остается проблема с обоими коленями. Буду проходить физиотерапию в течение 10 дней. Но я продолжаю заниматься. Присоединюсь к сборной через две недели», - сказал он.

Отметим, что во время схватки Гаджи Алиева с французским соперником Хамзатом Арсамерзоевым в 1/8 финала Европейского олимпийского квалификационного турнира, проходившего в Баку, у него была рассечена бровь, а позднее развилась глазная инфекция.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!