В Азербайджане начинается этап выбора вакансий конкурса по смене места работы учителей

БАКУ /Trend/ - С 17 апреля начнется этап выбора вакансий конкурса по смене места работы учителей государственных общеобразовательных учреждений, входящих в систему министерства науки и образования Азербайджана.

Об этом Trend сообщили в Центре человеческих ресурсов.

Было отмечено, что согласно правилам конкурса, выбор вакансий будет первоначально активирован для членов семей шехидов. Члены семей шехидов, прошедшие регистрацию по конкурсу, чьи электронные заяви подтверждены, с 11:00 17 апреля могут выбрать соответствующую вакансию, зайдя на "личную страницу". Предварительный выбор вакансий продлится до 11:00 19 апреля.

На следующем этапе будет проведен этап выбора вакансий для других участников конкурса, о чем общественность будет заранее проинформирована.

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