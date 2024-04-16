Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает на День открытых дверей

БАКУ /Trend/ – Приглашаем абитуриентов ознакомиться с условиями и правилами вступительных экзаменов 2024/2025 учебного года в Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку. Будет предоставлена возможность получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на 6 факультетах Филиала — филологическом, прикладной математики, химическом, психологии, экономическом и физическом.

Все посетители Дня открытых дверей смогут встретиться с преподавателями Московского университета — представителями факультетов.

Также абитуриенты смогут получить эксклюзивные материалы для подготовки к вступительным экзаменам.



День открытых дверей состоится 27 апреля 2024 года в 14:00 по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133 (рядом со станцией метро «Элмляр Академиясы»).

После окончания встречи (в 15:30) будет организована экскурсия в кампус университета в поселке Ходжасан.

Контактный телефон: (012) 598 93 32